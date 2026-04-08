«Небо, полное звёзд». NASA показало фото Млечного пути и Луны с «Артемиды-2»

Агентство NASA продолжает публиковать фотографии, сделанные в ходе космической миссии «Артемида-2». В этот раз астронавты вновь зафиксировали Луну, а также Млечный путь — нашу галактику.

Фото: NASA

Спустник Земли снова удалось запечатлеть с разных ракурсов. Млечный путь с множеством ярких звёзд астронавты зафиксировали после облёта Луны.

Небо, полное звёзд. Вот небольшой обзор того, что сфотографировали астронавты с «Артемиды-2» во время своего облёта Луны. После успешного пролёта мимо спутника Земли экипаж сделал это захватывающее фото нашей галактики, Млечного пути.

Запуск космического корабля «Орион» произвели 2 апреля 2026 года во Флориде. В процессе экипаж «Артемиды-2» совершил полный облёт Луны, а в ближайшее время команда возьмёт курс в сторону Земли. Астронавты из космической экспедиции вернутся домой уже 12 апреля.