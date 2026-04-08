Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые детали четвёртого сезона «Терапии» с Харрисоном Фордом
Комментарии

Издание Variety раскрыло детали четвёртого сезона сериала «Терапия». О сюжете продолжения рассказал создатель шоу Билл Лоуренс.

Шоураннер вновь отметил, что четвёртый сезон расскажет совершенно новую историю с теми же героями. Между событиями третьего сезона и продолжением пройдёт несколько лет. Персонажи стали старше и сталкиваются с новыми проблемами. Джимми вновь начинает конфликтовать с отцом, а борьба доктора Пола с болезнью Паркинсона становится важнейшей линией.

Думаю, вернувшись к этому сериалу, люди почувствуют, что это совершенно другая история. А причина, по которой мы согласились на это, заключается в том, что у актёров и персонажей этого сериала слишком много проблем в жизни, и нам интересно посмотреть, как будет выглядеть новая история для этих героев.

Сериал «Терапия» рассказывает о терапевте Джимми, который скорбит после потери супруги. После трагедии он начинает говорить своим пациентам, что думает о них на самом деле. Главные роли в сериале исполняют Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму») и Харрисон Форд («Индиана Джонс»). Они также вернутся в четвёртом сезоне.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android