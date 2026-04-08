«Как, чёрт возьми, он это снял?»: Том Холланд — о фильме «Одиссея» Кристофера Нолана

Издание GQ взяло интервью у знаменитого актёра Тома Холланда («Человек-паук»). Он рассказал о съёмках фильма «Одиссея» Кристофера Нолана.

Артист видел некоторые сцены картины, где, как он был уверен, использовалась компьютерная графика. Холланд спросил у Нолана насчёт этих эпизодов и выяснил, что на самом деле при съёмках применялись практические эффекты. Актёр отметил, что фанаты будут в восторге от постановочных сцен фильма.

Были определённые сцены в фильме, где я смотрел и просто думал: «Как, чёрт возьми, он это сделал? Это точно должны быть компьютерные эффекты». А потом после фильма спросил его: «Это точно было CGI, да?» А он такой: «Нет, нет, нет, это всё съёмка. Очень тщательно спланировано и подготовлено». Так что, думаю, фанаты будут просто в полном восторге от постановочных сцен в фильме.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года. Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» Мэтт Дэймон. В ленте также, помимо Холланда, снялись знаменитые голливудские актёры Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.