Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сериал Криминальное прошлое, 2 сезон (2026): дата выхода, где смотреть, трейлер

Трейлер второго сезона «Криминального прошлого» от Apple — старт 22 апреля
Компания Apple представила трейлер второго сезона сериала «Криминальное прошлое». Премьера продолжения детективного шоу состоится 22 апреля на стриминговом сервисе Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет проекта разворачивается в Лондоне. Главные герои — детективы Джун Ленкер и Дэниел Хегарти. Одна пытается доказать невиновность сидящего в тюрьме, другой — стремится защитить своё прошлое расследование. Во втором сезоне им предстоит выяснить, кто стоит за убийством на политическом митинге.

Главные роли вновь исполнят Питер Капальди («Доктор Кто») и Каш Джамбо («Торчвуд»). Первый сезон «Криминального прошлого» вышел в 2024 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 7,1 балла из 10. Во второй сезон войдёт восемь серий.

О другом популярном сериале:
Вот это старт: «Сорвиголова» наконец разогнался по-настоящему
