Для No Man's Sky вышел апдейт Xeno Arena с пошаговыми боями
Комментарии

Студия Hello Games сообщила о выходе крупного обновления для игры No Man's Sky. Апдейт 6.3 под названием Xeno Arena уже доступен на всех платформах. Авторы также представили трейлер патча.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.

Теперь в игре появились многопользовательские арены, где пользователи могут устраивать сражения с инопланетными существами. Существа-компаньоны теперь обладают стихийными способностями, которые отличаются, в зависимости от расы. Xeno Arena позволяет игрокам выращивать инопланетян, тренировать их и отправлять в пошаговые битвы с другими — режим напоминает игры серии Pokémon, ведь там нужно делать то же самое.

Сами арены можно найти на Космической Аномалии и в Нексусе. За победы в битвах игроки смогут получать различные награды. Кроме того, у пользователей появилась возможность участвовать в организованных турнирах.

No Man’s Sky — это космическое приключение с открытым миром, которое вышло на PlayStation 4 и ПК в 2016 году. С тех пор проект получал множество обновлений, которые помогли разнообразить игровой процесс.

