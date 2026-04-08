Экшен «Былина» по славянским мифам выйдет 20 апреля — трейлер

Российская студия Far Far Games раскрыла дату выхода своего экшена «Былина». Релиз игры по славянским мифам состоится уже 20 апреля в Steam. Авторы также представили трейлер проекта.

Сюжет игры повествует о молодом воине по имени Соколик, который оказался в Тридевятом царстве. Он погиб, но волшебный дух вернул его к жизни. Теперь ему предстоит бросить вызов самому Кощею Бессмертному и победить его в смертельной схватке.

Ранее разработчики рассказывали, что игроки смогут путешествовать по богатому миру, в котором будут замки и подземелья. Пользователям также будут доступны различные виды оружия и брони. Кроме того, главный герой сможет изучать магию и применять её в бою.