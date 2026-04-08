Ума Турман вернётся к роли убийцы во втором сезоне «Декстера: Воскрешение»

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава второго сезона сериала «Декстер: Воскрешение». В продолжении вновь сыграет Ума Турман («Убить Билла»).

Актриса снова исполнит роль Чарли — бывшей сотрудницы спецназа, которая выступает главой охранной службы миллионера Леона Прейтера. Героиня уже появлялась в первом сезоне шоу. Ранее сообщалось, что одного из маньяков во втором сезоне исполнит звезда сериала «Наследники» Брайан Кокс.

«Декстер: Воскрешение» представляет собой прямое продолжение фильма «Декстер: Новая кровь», который вышел в 2021 году и должен был завершить историю героя. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomtaoes она получила 95% свежести от обозревателей и 90% от зрителей. Дату выхода продолжения авторы пока не раскрывают.

