Стартовал четвёртый сезон аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире»

Стартовал четвёртый сезон аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире»
8 апреля стартовал четвёртый сезон аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире». Первый эпизод продолжения уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll.

Видео доступно на YouTube-канале「Re:ゼロから始める異世界生活」チャンネル【公式】. Права на видео принадлежат White Fox.

Проект рассказывает о простом парне Субару Нацуки, который по пути из магазина внезапно попадает в другой мир. Там на него нападают неизвестные существа, но его тут же спасает сереброволосая дева с пушистым котом наперевес. Герои объединяются, чтобы найти украденные у девушки ценности, но их тут же убивают. После этого Субару обнаруживает у себя способность возвращаться в прошлое после смерти.

Четвёртый сезон анимационного шоу продолжает экранизировать события манги, начиная с 21-го тома. Субару отправляется на загадочную сторожевую вышку Плеяд, поле тяжёлой битвы за Пристеллу.

