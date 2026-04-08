Глава ФАС призвал сохранить скидки на маркетплейсах в России

На тарифной конференции ФАС выступил глава ведомства Максим Шаскольский. Издание «РИА Новости» сообщило, что он высказался насчёт сохранения скидок на маркетплейсах.

По словам Шаскольского, вопрос о бонусах для жителей России при оплате на маркетплейсах остаётся очень важным для потребителей. Он заявил, что скидки необходимо сохранить.

Очень значимый вопрос. Конечно, надо сохранить скидки. Это очень важно для потребителей.

В 2025 году главы больших российских банков направили письмо председателю Госдумы с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единые цены на товар — чтобы они не зависели от способа платежа. После этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что одинаковые правила отображения стоимости товара будут введены.