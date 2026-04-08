Съёмки боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению 3» с Крисом Хемсвортом стартуют летом

Издание Deadline сообщило, что стриминговый сервис Netflix начал производство фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 3». Дата выхода продолжения боевика пока неизвестна.

Съёмки триквела планируют начать уже летом. К своим ролям вернутся Крис Хемсворт («Мстители: Финал») и Идри Эльба («Захваченный рейс»). Сюжет предстоящей ленты пока не раскрывается.

Фильмы серии «Операция по спасению» рассказывают про нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают тяжелейшие задания. В первой части, вышедшей в 2020 году, он спасает сына наркобарона из бангладешских трущоб и едва не погибает. В сиквеле он вытаскивает семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы. Обе части вошли в список самых популярных англоязычных фильмов Netflix.