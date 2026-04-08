10 самых ожидаемых фильмов лета 2026 года от Fandango — в топе «История игрушек 5»

Американская компания по продаже билетов в кино Fandango составила рейтинг самых ожидаемых фильмов, которые выйдут летом 2026 года. Топ-10 основан на опросе, участие в котором приняли 7 тыс. человек.

Самой ожидаемой картиной предстоящего лета стал мультфильм «История игрушек 5» — продолжение культовой анимационной серии. Второе место в рейтинге заняла супергеройская лента «Человек-паук: Совершенно новый день» c Томом Холландом. Следом за ними идут фильмы «Дьявол носит Prada 2», «Одиссея» и «Очень страшное кино 6».

Самые ожидаемые фильмы лета 2026 года от Fandango

  1. «История игрушек 5»
  2. «Человек-паук: Совершенно новый день»
  3. «Дьявол носит Prada 2»
  4. «Одиссея»
  5. «Очень страшное кино 6»
  6. «Моана»
  7. «Миньоны и монстры»
  8. «Мортал Комбат 2»
  9. «Супергёрл»
  10. «Астрал 6».
