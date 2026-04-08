Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер новой героини Overwatch — Сьерра появится в игре 14 апреля

Комментарии

Компания Blizzard представила трейлер нового бойца в онлайн-шутере Overwatch. Героиня атаки по имени Сьерра появится в игре уже 14 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

В ролике девушка сражается с другим популярным персонажем — Эмре. Примечательно, что героиня орудует автоматической снайперской винтовкой и использует дрон, который даёт возможность Сьерре быстро перемещаться. По всей видимости, дрон станет основной способностью персонажа.

Сьерра появится в игре вместе со стартом второго сезона. Она станет уже 51-м игровым персонажем в шутере.

Overwatch — это перезапуск знаменитого онлайн-шутера Overwatch 2. Игру обновили 10 февраля, начав нумерацию сезонов с нуля — теперь они будут выходить каждые два месяца с новыми героями, аренами, скинами и другим контентом.

О другой популярной видеоигре:
Crimson Desert: большой гайд для новичков. Как сэкономить ваши нервы и время
Crimson Desert: большой гайд для новичков. Как сэкономить ваши нервы и время
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android