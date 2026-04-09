Фильм «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей вышел в кинотеатрах России

Фильм «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей вышел в кинотеатрах России
С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали официальные показы фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей. Ленту уже можн опосомтреть во всех городах страны.

«Вот это драма!» рассказывает о влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, и теперь их отношения находятся под угрозой.

Главные роли исполнили Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Зендея («Эйфория»). В актёрский состав также вошли Алана Хаим («Битва за битвой»), Мамуду Ати («Элементарно») и Хейли Гейтс («Неогранённые алмазы»). Режиссёром и сценаристом выступил Кристоффер Боргли — автор фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем.

