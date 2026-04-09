Расписание первого дня плей-офф PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2
Сегодня, 9 апреля, начнётся плей-офф PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт четыре матча. Только четыре команды пройдут в полуфинал, остальные покинут турнир. Серии пройдут в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание PGL Bucharest 2026 на четверг, 9 апреля
- 10:00. 3DMAX (Европа) — MIBR (Бразилия);
- 13:00. Astralis (Европа) — EYEBALLERS (Швеция);
- 16:00. FUT (Европа) — B8 (Европа);
- 19:00. PARIVISION (Россия) — The MongolZ (Монголия).
PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.
Материалы по теме
