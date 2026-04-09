Названы четыре кандидатки на роль Максимы в сиквеле «Супермена» Джеймса Ганна

По данным The Hollywood Reporter, на роль Максимы в сиквеле «Супермена» Джеймса Ганна претендуют четыре актрисы. Только это не те артистки, о которых сообщалось впервые (и которых отверг Ганн), если верить источникам THR, вполне реальные и рассматриваемые.

Кто претендует на роль? Адриа Архона, Ева де Доминичи, Синди Чендлер и Грейс Ван Паттен. Забавно, что во время первой волны слухов Архона была, но Ганн отверг и её кандидатуру.

Писатель Роджер Стерн и художник Джордж Перес представили Максиму на страницах комиксов DC в 1989 году. Она королева пришельцев, которая была как антагонистом, так и потенциальной возлюбленной Супермена.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года. В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку.