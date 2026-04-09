Съёмки продолжения ленты «Мир Юрского периода: Возрождение» стартуют осенью — инсайдер

По информации инсайдера Дэниела Рихтмана, съёмки сиквела картины «Мир Юрского периода: Возрождение» начнутся этой осенью. Конкретную дату инсайдер обозначить пока не смог.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства».

Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс («Годзилла»). Главные роли в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари») и Луна Блэйз («Манифест»).