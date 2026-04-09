Стартовал пятый и финальный сезон сериала «Хитрости»
Сегодня на HBO Max начал выходить пятый сезон сериала «Хитрости». Пока вышел лишь один эпизод из 10. Последняя серия выйдет 28 мая.
«Хитрости» рассказывают о непростых отношениях Деборы Вэнс, 70-летней комедиантки, и Авы Дэниелс, подающей надежды сценаристом, которая работает на Вэнс. Главные роли в проекте играют Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер.
Интересно, что сериал с каждым сезоном обретал всё бо́льшую аудиторию, однако авторы решили закончить проект именно на пятом сезоне. Как рассказала создательница Люсия Аньелло, «Хитрости» одобрили в 2020 году во многом из-за описания финальной сцены всего произведения.
