Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал пятый и финальный сезон сериала «Хитрости»
Комментарии

Сегодня на HBO Max начал выходить пятый сезон сериала «Хитрости». Пока вышел лишь один эпизод из 10. Последняя серия выйдет 28 мая.

«Хитрости» рассказывают о непростых отношениях Деборы Вэнс, 70-летней комедиантки, и Авы Дэниелс, подающей надежды сценаристом, которая работает на Вэнс. Главные роли в проекте играют Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер.

Интересно, что сериал с каждым сезоном обретал всё бо́льшую аудиторию, однако авторы решили закончить проект именно на пятом сезоне. Как рассказала создательница Люсия Аньелло, «Хитрости» одобрили в 2020 году во многом из-за описания финальной сцены всего произведения.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android