Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Энтони Маки и Дафни Кин сыграют в экшен-триллере от режиссёра «Областей тьмы»

Энтони Маки и Дафни Кин сыграют в экшен-триллере от режиссёра «Областей тьмы»
Комментарии

По данным Deadline, Энтони Маки и Дафни Кин исполнят главные роли в экшен-триллере Barracuda. Первый известен по роли Сокола в киновселенной Marvel, а Кин играла X-23 в «Логане», «Дэдпуле и Росомахе».

Когда Карл, бывший контрабандист с мрачным прошлым, врывается в ночной клуб в Мексике, чтобы спасти Джоди, похищенную девочку-подростка, он запускает цепную реакцию, которая растягивается на 100 миль смертоносных дорог, ведущих к границе США. Побег превращается в скоростную гонку, когда Карл убивает брата безжалостного владельца клуба и угоняет его любимый Plymouth Barracuda 1973 года выпуска.

Режиссёром ленты выступит Нил Бёргер, снявший «Области тьмы» и «Иллюзиониста». Сценарий написали Адам Мейсон и Саймон Бойс. Дату выхода ленты не называют.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android