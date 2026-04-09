В России вышел семейный фильм «Моя собака — космонавт» про Белку и Стрелку

В России вышел семейный фильм «Моя собака — космонавт» про Белку и Стрелку
С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начались показы семейного фильма «Моя собака — космонавт». Съёмочный процесс картины проходил в Оренбурге, Новотроицке, Москве и в Казахстане.

Сюжет фильма развернётся в 1960 году в городке у космодрома Байконур. 10-летний Миша в свой день рождения находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.

Главные роли в ленте сыграли Дмитрий Калихов («Ёлки-иголки»), Антонина Бойко («Красный 5»), Кирилл Зайцев («Серебряные коньки») и собаки-артисты Нэк и Муся. Режиссёром выступит Михаил Морсков («Волшебник»).

