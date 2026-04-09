В России вышел семейный фильм «Моя собака — космонавт» про Белку и Стрелку
Поделиться
С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начались показы семейного фильма «Моя собака — космонавт». Съёмочный процесс картины проходил в Оренбурге, Новотроицке, Москве и в Казахстане.
Сюжет фильма развернётся в 1960 году в городке у космодрома Байконур. 10-летний Миша в свой день рождения находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.
Главные роли в ленте сыграли Дмитрий Калихов («Ёлки-иголки»), Антонина Бойко («Красный 5»), Кирилл Зайцев («Серебряные коньки») и собаки-артисты Нэк и Муся. Режиссёром выступит Михаил Морсков («Волшебник»).
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
11:36
-
11:20
-
10:17
-
09:49
-
08:59
-
08:32
-
08:00
-
07:42
-
07:39
-
07:25
-
07:21
- 8 апреля 2026
-
21:11
-
20:44
-
20:30
-
19:49
-
19:38
-
19:27
-
18:55
-
18:30
-
17:49
-
17:23
-
16:51
-
16:24
-
16:06
-
15:38
-
14:58
-
14:34
-
14:33
-
14:02
-
13:45
-
13:36
-
13:08
-
12:59
-
12:48
-
12:42