Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился свежий кадр 13-го сезона «Американской истории ужасов» — на нём Сара Полсон
Комментарии

Телеканал FX опубликовал свежий кадр из 13-го сезона антологии «Американская история ужасов». На нём можно увидеть Сару Полсон в образе Корделии.

Новый кадр из 13 сезона «Американской истории ужасов»

Фото: FX

Вместе с этим выяснилось, что 13-й сезон станет продолжением третьего сезона, в котором был шабаш ведьм. Как раз в нём Полсон и воплотила образ Корделии.

В продолжении хоррор-антологии сыграют также Ариана Гранде и Эван Питерс. Кого именно воплотят на экране артисты, пока неизвестно. К актёрскому составу присоединились и звёзды предыдущих сезонов знаменитой картины — Сара Полсон, Эмма Робертс и Кэти Бейтс.

«Американская история ужасов» — хоррор-антология, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Премьера 13-го сезона состоится 31 октября 2026 года на стриминговом сервисе Hulu.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android