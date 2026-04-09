Вышел полноценный трейлер мультфильма «Смешарики: Сквозь вселенные»

Киностудия «Петербург» опубликовала полноценный трейлер мультфильма «Смешарики: Сквозь вселенные». Ранее выходил лишь тизер.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Петербургу».

Действие новых «Смешариков» развернётся в двух параллельных мирах — в будущем, которое реализовано в формате с реальными актёрами, и в анимационном мире самих Смешариков. По сюжету Крош и Ёжик находят необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают, что это совсем не игра.

Главные роли в ленте сыграют юные актёры, а также Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник и Николай Добрынин. Режиссёром выступит Андрей Мармонтов.