Кэмерон Диас сыграет в продолжении комедии «Отряд Беверли Хиллз»
По данным Deadline, известная актриса Кэмерон Диас получила ключевую роль в сиквеле комедийного фильма «Отряд Беверли Хиллз».
Подробности сюжета держатся в секрете. Клеа Дюваль выступит режиссёром по собственному сценарию. Диас возобновила сотрудничество с Sony после того, как снялась в их перезапуске «Ангелов Чарли» 2000 года, который собрал более $ 200 млн миру, романтической комедии «Отпуск по обмену», собравшей более $ 200 млн, в их комедии «Плохая училка» с рейтингом R.
Оригинал 1989 года рассказывает о Филлис Нефлер, которая соглашается возглавить скаутскую группу своей дочери и отправляется в поход.
