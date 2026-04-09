Comic Con Игромир — 2026 пройдёт в 2026 году с 3 по 6 декабря

Организаторы Comic Con Игромир — 2026 объявили, что в этом году мероприятие пройдёт не в три дня, как было до этого, а в четыре. Сроки проведения — с 3 по 6 декабря в «Тимирязев Центре».

Первый день станет эксклюзивным для обладателей категорий билетов «ВИП» и«Супер ВИП», а с 4 по 6 декабря фестиваль откроется для всех посетителей. Первые билеты на один день фестиваля стоят от 3,5 тыс. рублей, абонемент на три дня с 4 по 6 декабря – 8,5 тыс. рублей, а билеты в категориях «ВИП» и «Супер ВИП» дают

доступ на фестивальную площадку с 3 по 6 декабря – они стартуют с цены 15 тыс. рублей.

Как и прежде, программа фестиваля развернётся вокруг кино, видеоигр, комиксов, блогеров, косплея и музыки, а гости Comic Con Игромир на протяжении всех четырёх дней смогут увидеть звёзд, оценить грядущие игровые и кинорелизы, получить автографы у знаменитостей и пополнить свои коллекции оригинальным фестивальным мерчем.