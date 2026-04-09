Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Comic Con Игромир — 2026 пройдёт в 2026 году с 3 по 6 декабря

Комментарии

Организаторы Comic Con Игромир — 2026 объявили, что в этом году мероприятие пройдёт не в три дня, как было до этого, а в четыре. Сроки проведения — с 3 по 6 декабря в «Тимирязев Центре».

Фото: Comic Con Игромир

Первый день станет эксклюзивным для обладателей категорий билетов «ВИП» и«Супер ВИП», а с 4 по 6 декабря фестиваль откроется для всех посетителей. Первые билеты на один день фестиваля стоят от 3,5 тыс. рублей, абонемент на три дня с 4 по 6 декабря – 8,5 тыс. рублей, а билеты в категориях «ВИП» и «Супер ВИП» дают
доступ на фестивальную площадку с 3 по 6 декабря – они стартуют с цены 15 тыс. рублей.

Как и прежде, программа фестиваля развернётся вокруг кино, видеоигр, комиксов, блогеров, косплея и музыки, а гости Comic Con Игромир на протяжении всех четырёх дней смогут увидеть звёзд, оценить грядущие игровые и кинорелизы, получить автографы у знаменитостей и пополнить свои коллекции оригинальным фестивальным мерчем.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android