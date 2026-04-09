Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки фильма «Баста. Начало игры» про рэпера Василия Вакуленко
Комментарии

Кинокомпания «Атмосфера кино» объявила о старте производства фильма «Баста: Начало игры». Съёмки ленты займут несколько месяцев, после чего картина выйдет в кинотеатрах России.

Биографический фильм расскажет о становлении Василия Вакуленко, родившегося в Ростове-на-Дону в 1980 году. Будущий Баста ищет свой голос, впервые влюбляется, сталкивается с конкурентами и семейными испытаниями.

Главную роль в ленте сыграет Слава Копейкин («Слово пацана: Кровь на асфальте», «Дети перемен»). Режиссёром выступит Стас Иванов («Конец невинности»). Это уже очередной музыкальный байопик про российские группы: ранее в стране сняли ленты «Король и Шут», «Руки Вверх!», «Тур с Иванушками» и «Комбинация».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android