Начались съёмки фильма «Баста. Начало игры» про рэпера Василия Вакуленко

Кинокомпания «Атмосфера кино» объявила о старте производства фильма «Баста: Начало игры». Съёмки ленты займут несколько месяцев, после чего картина выйдет в кинотеатрах России.

Биографический фильм расскажет о становлении Василия Вакуленко, родившегося в Ростове-на-Дону в 1980 году. Будущий Баста ищет свой голос, впервые влюбляется, сталкивается с конкурентами и семейными испытаниями.

Главную роль в ленте сыграет Слава Копейкин («Слово пацана: Кровь на асфальте», «Дети перемен»). Режиссёром выступит Стас Иванов («Конец невинности»). Это уже очередной музыкальный байопик про российские группы: ранее в стране сняли ленты «Король и Шут», «Руки Вверх!», «Тур с Иванушками» и «Комбинация».