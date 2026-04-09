Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева покажут на Каннском фестивале — 2026 в мае

Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева покажут на Каннском фестивале — 2026 в мае
Организаторы Каннского фестиваля — 2026 раскрыли программу будущих показов. Как оказалось, на ивенте представят в том числе фильм «Минотавр» российского режиссёра Андрея Звягинцева. Это будет первая работа постановщика с 2017 года, когда в прокат вышла «Нелюбовь» и получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Ленту описывают как притчу на стыке криминального триллера и классической трагедии. По сюжету директор крупной компании Глеб готовится уволить сотрудников, но получает удар с неожиданной стороны — узнаёт об изменах любимой жены.

Каннский кинофестиваль — 2026 пройдёт с 12 по 23 мая во Франции. Подробности будущей картины Звягинцева и полноценную дату показа назовут позже.

Материалы по теме
Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
