Начались съёмки третьего, финального сезона, сериала «Рай» от автора «Это мы»

Онлайн-кинотеатр Hulu объявил о старте производства третьего, финального сезона, сериала «Рай». Съёмки фантастического проекта уже начались в Лос-Анджелесе и продлятся около полугода. Шоураннером вновь выступает Дэн Фогельман («Это мы»).

Таким образом, авторы проекта начали производство спустя полторы недели после завершения второго сезона. По его итогам «Рай» стал одним из самых популярных сериалов Hulu — финал посмотрели более 4,3 млн человек за три дня.

«Рай» рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать президента США. Однажды чиновника находят мёртвым в его собственном доме — постепенно зритель выясняет, что знает далеко не всю картину происходящего. В продолжении главный герой Ксавьер отправляется на поиски квантового компьютера, который должен каким-то образом изменить происходящие события.