Приложение «Телега», клон «Телеграма», удалили из App Store

9 апреля из магазина App Store пропало приложение «Телега» — альтернативный клиент мессенджера «Телеграм». Теперь во время поиска программы появляется сообщение, что найти её не удалось.

Причины пропажи «Телеги» неизвестны, однако программу удалили спустя несколько недель после выхода расследования от независимых источников. Они утверждают, что программа использует скрытые функции для перехвата трафика пользователей через российские серверы.

Создатели неофициального клиента пока не комментировали ситуацию. Ранее администрация «Телеграма» добавила функции маркировки подобных клиентов — пользователям сообщают, что его собеседник пользуется неофициальным приложением.