«Valve соблюдает законы». Депутат Горелкин — о возможной блокировке Steam в России

7 апреля директор Института развития интернета Алексей Гореславский заявил, что Россия сможет полностью импортозаместить зарубежные видеоигры за несколько лет. Многие российские геймеры посчитали это за намёк на возможную блокировку магазина Steam в стране, хотя подобных намёков в словах чиновника не было.

Чуть позже зампредседатель ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин прокомментировал ситуацию. Он заявил, что не увидел в словах представителя ИРИ намёка на возможную блокировку и напомнил, что Steam соблюдает российские законы и не раз удалял противоправный контент по требованию Роскомнадзора.

Мы не раз убеждались, что Steam стремится к безусловному соблюдению российских законов и выполняет все предписания Роскомнадзора по удалению противоправного контента. Более того, Steam помогает решать ту задачу, о которой говорит Алексей Гореславский — здесь доступны многие проекты, которые появились на свет при явной или косвенной поддержке ИРИ. На мой взгляд, всех этих условий достаточно, чтобы избежать любых возможных сценариев ограничения доступа к Steam для российских пользователей.

Ранее в России заблокировали многие иностранные сервисы: видеохостинг YouTube, сервис для общения Discord, мессенджер «Телеграм» и другие популярные приложения. С недавних пор у многих пользователей также наблюдаются проблемы с игровыми лаунчерами EA App и Ubisoft Connect.

Материалы по теме
В России произошёл сбой лаунчеров EA App и Ubisoft Connect
