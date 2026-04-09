Сборы мелодрамы «Твоё сердце будет разбито» превысили 600 млн рублей

9 апреля сборы фильма «Твоё сердце будет разбито» достигли отметки в 600 млн рублей. Это произошло на 15-й день проката — премьера мелодрамы состоялась 26-го числа. Картина всё ещё находится в топе российских чартов, уступая лишь ленте «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном.

«Твоё сердце будет разбито» рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она – делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.

Главные роли в ленте сыграли Вероника Журавлёва («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Режиссёром выступил Михаил Вайнберг («Жить жизнь»).