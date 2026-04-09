Фильм «Сказка о царе Салтане» вышел в онлайн-кинотеатрах России

9 апреля состоялась цифровая премьера фильма «Сказка о царе Салтане». Адаптацию знаменитой сказки Александра Пушкина уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви», «Кион» и на «Кинопоиске».

Таким образом, лента стала доступна для домашнего просмотра спустя почти два месяца после выхода в кинотеатрах. За это время фильм собрал в прокате более 2 млрд рублей, став четвёртым российским фильмом, преодолевшим такой рубеж. Ранее отметку прошли новогодние семейные ленты: «Чебурашка 2» (6 млрд рублей), «Простоквашино» (2,43 млрд рублей) и «Буратино» (2,39 млрд рублей).

«Сказка о царе Салтане» — адаптация знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина. Лента рассказывает историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Лиза Моряк («Онегин»), Алексей Онежен («Артек. Большое путешествие»), Алиса Кот («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Простоквашино»).