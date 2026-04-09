Genshin Impact (Геншин Импакт) больше не работает на PS4 (ПС4) — причины, когда закрыли игру

Genshin Impact официально закрыли на PlayStation 4
Студия HoyoVerse закрыла поддержку игры Genshin Impact на PlayStation 4. Популярный сетевой экшен теперь недоступен на консоли прошлого поколения — при входе в игру появляется с предложением перехода на версию для PlayStation 5.

Отказ поддержки «Геншина» на PS4 связан с выходом всё новых и новых апдейтов, для которых мощностей консоли 2013 года уже попросту не хватит. Кроме того, размер игры постепенно приближался к максимальному, что доступен на прошлом поколении устройств от Sony.

Genshin Impact вышла на ПК, PS4 и мобильных платформах в сентябре 2020 года. С тех пор экшен портировали на PlayStation 5 и Xbox Series, поддержка игры продолжается до сих пор.

