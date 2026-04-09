В России большинство детей получают первый смартфон в семь лет — исследование

Компания TECNO выяснила, в каком возрасте дети получают первые гаджеты в России. Статистика показала, какие электронные устройства приобретают для россиян от трёх до 16 лет.

По данным компании, детям в возрастной группе от трёх до шести лет покупают гаджеты 22% родителей. При этом 81% из них приобретают гаджеты, 12% — смартфоны и 7% — ноутбуки. Средний возраст ребёнка, который получает первый планшет составляет пять лет — как правило, стоимость такого устройства составляет 8-9 тыс. рублей. Смартфоны приобретают, как правило, для личной безопасности дошкольника, если он посещает секции без взрослых. Большая часть родителей обращает внимание на прочность корпуса (71%), а также наличие детского режима (64%).

Как только ребёнок поступает в школу, его потребности меняются. Большая часть семей (67%) приобретают гаджеты для детей в возрасте от семи до 10 лет — из них 73% покупают смартфоны, 18% — планшеты и только 9% — ноутбуки. Примечательно, что качество камеры на мобильном телефоне интересуют меньшую часть родителей (23%) — главным критерием в выборе смартфона остаётся ёмкость аккумулятора (76%), простота интерфейса (64%) и дизайн (53%).

В возрастной группе от 11 до 14 лет структура спроса становится равномернее. Смартфоны приобретают 46% семей, ноутбуки — 41%, планшеты — 13%. Свой первый ноутбук в большинстве случаев ребёнок получает в 11 лет — стоимость гаджета в среднем составляет 45 тыс. рублей. По мере взросления россиянина, родители готовы тратить больше средств на смартфон — бюджет 31% семей на гаджет составляет от 40 до 60 тыс. рублей, 28% — от 25 до 40 тыс. рублей и 19% — от 15 до 25 тыс. рублей.

Когда россиянин достигает возраста от 15 до 16 лет, 64% родителей продолжают покупать ему гаджеты. При этом дети уже готовы вкладывать собственные средства. Большую часть покупок составляют флагманские модели смартфонов (52%), а также ноутбуки (32%) и планшеты (10%).