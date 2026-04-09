Первый кадр фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева — премьера на Каннском фестивале

Первый кадр фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева — премьера на Каннском фестивале
Кинокомпания MUBI представила первый кадр фильма «Минотавр». Триллер впервые покажут на Каннском фестивале — 2026 в мае.

Фото: MUBI

Картину описывают как притчу на стыке криминального триллера и классической трагедии. По сюжету директор крупной компании готовится уволить сотрудников, но получает удар с неожиданной стороны — узнаёт об изменах любимой жены.

Режиссёром проекта выступил российский постановщик Андрей Звягинцев — автор знаменитых фильмов «Елена» и «Левиафан». «Минотавр» станет первой картиной автора, выпущенной с 2017 года — тогда вышла драма «Нелюбовь», которая получила номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

