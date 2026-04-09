TORONTOTOKYO вернулся из инактива и присоединился к OG в Dota 2
Профессиональный игрок в Dota 2 Александр TORONTOTOKYO Хертек завершил паузу в карьере и перешёл в OG Esports по договору аренды с Aurora Gaming.

OG с радостью приветствуют Александра TORONTOTOKYO Хертека в OG Esports! Победитель TI в составе Team Spirit и грозный соперник, Александр надевает зелёно-золотые цвета. TT готов оставить свой след, нам не терпится увидеть, что он привнесёт в команду. Пора за работу.

Состав OG в Dota 2:

  • Джон Natsumi Варгас;
  • Эрин Джаспер Yopaj- Феррер;
  • Александр TORONTOTOKYO Хертек;
  • Тимоти Джон TIMS Рэндруп;
  • Андре skem Онг;
  • Адам 343 Шах (тренер).

Хертек покинул Aurora Gaming 7 января 2026 года вместе с Чан Oli Чон Кин. Несколько месяцев игрок провёл в инактиве, ведя стримы на Twitch.

Ранее OG снялась с PGL Wallachia Season 8, уступив слот Virtus.pro. Причины решения клуб не раскрыл.

