Riot Games анонсировала масштабную реформу Valorant Champions Tour с 2027 года

Riot Games анонсировала масштабную реформу Valorant Champions Tour с 2027 года
Riot Games анонсировала новую структуру Valorant Champions Tour, которая вступит в силу с 2027 года. Действующая лиговая система уступит место турнирной модели с открытой квалификацией на Masters и Champions.

Региональные лиги заменят кубковые турниры — VCT Cups. Они будут проходить дважды в каждом регионе за сезон, завершаться финальными уикендами и давать прямые путёвки на Masters и Champions. Путь на оба турнира теперь начнётся с открытых квалификаций, доступных любой команде в мире.

За год пройдёт более 20 турниров в более чем 16 городах. Общий призовой фонд экосистемы превысит $ 6 млн, а поездки на международные соревнования будут полностью оплачиваться. Размер призовых увеличивается кратно в зависимости от уровня соревнования: от Cups к Masters — примерно вдвое, от Masters к Champions — ещё вдвое.

С сезона 2027 года стартует новый двухлетний цикл партнёрства, заявки на участие уже принимаются. Сильные непартнёрские команды смогут накапливать очки Championship и получать выплаты по ходу сезона — в ряде случаев больше, чем отдельные партнёрские организации.

