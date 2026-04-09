Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Безумное начало конца»: зрители хвалят старт пятого сезона «Пацанов»

8 апреля стартовал пятый сезон сериала «Пацаны» — финальное продолжение супергеройского шоу. Многие зрители уже посмотрели первый эпизод и высоко оценили его: на агрегаторе IMDb он получил 9,1 балла из 10.

Начало финального сезона хвалят буквально за всё: за жестокие сцены, развитие сюжета и всё ещё интересных главных героев. Зрители отмечают, что ставки в истории серьёзно выросли и видно, что авторы решили завершить шоу максимально шокирующе. При этом некоторые ругают актёров, которые слишком сильно переигрывают.

Что пишут зрители про первый эпизод пятого сезона сериала «Пацаны»:

О боже, это просто невероятный эпизод, с которого начинается финальный сезон. Всё в этом эпизоде ​​было просто потрясающим. Мне понравилось, как они объединили главных героев, одновременно показав, насколько отвратителен Хоумлендер. Он просто ужасает в этом эпизоде, со всем тем, что он делает с людьми.
Этот сезон «Пацанов» меня удивил тем, насколько хорошо в нём показан рост персонажей. Не раскрывая спойлеров, скажу, что есть одна сюжетная линия, которая кажется по-настоящему искренней и заслуженной. Она не пытается ничего ускорить или внезапно изменить в характере персонажа — она действительно развивает всё, что мы видели раньше.
Финальный сезон начинается именно так, как и нужно. С первых минут эпизод мгновенно погружает вас обратно в хаос, но при этом не забывает о персонажах. Все по-прежнему ощущают последствия событий прошлого сезона, и видно, что сериал движется к чему-то грандиозному. Безумное начало.
Экшен безумный, чёрный юмор по-прежнему великолепен, а напряжение не ослабевает ни на минуту. Хоумлендер страшнее, чем когда-либо, а Энтони Старр абсолютно затмевает всех в каждой сцене, где появляется. В то же время есть и более тихие моменты, которые на самом деле придают эпизоду гораздо больше веса, чем я ожидал.
Я просто обожаю этих парней, но эта серия меня очень сильно смутила. Некоторые актёрские работы были просто ужасными, но всё равно это очень хорошая серия, и я никогда раньше не испытывала таких чувств к главным героям.

В заключительных эпизодах «Пацанов» главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели.

О старте финала «Пацанов»:
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
