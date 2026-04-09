Зумеры массово возвращаются в кинотеатры — исследование

Американская компания по продаже билетов в кино Fandango провела исследование, чтобы выяснить, в каком возрасте люди чаще ходят в кино. В опросе насчёт посещаемости кинотеатров приняли участие 7 тыс. человек.

По данным компании, 87% зрителей из поколения З, или зумеры, (родившиеся с 1997 по 2012 год) посмотрели хотя бы один фильм в кино за последний год. При этом представители поколения Икс (родившиеся с 1965 по 1980 год) меньше покупают билеты на сеансы — 70% опрошенных. В целом молодые люди стали чаще смотреть фильмы в кинозалах, а именно около семи раз в год.

В исследовании отмечают, что мотивация похода в кино отличается в зависимости от возраста. Более старшее поколение рассматривает сеансы как способ отвлечься от повседневных забот. Молодёжь предпочитает ходить в кинотеатры, чтобы получить социальное развитие.

Ранее компания Nash Information Services провела исследование, которое показало, как часто жители США посещают кинотеатры. Как оказалось, только половина американцев ходит в кино — за минувшие 12 месяцев было куплено около 769 млн билетов, что значительно меньше пика в 2002 году (1,6 млрд билетов).