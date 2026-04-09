В третьем сезоне «Уэнсдей» сыграет звезда «Игры престолов» Лина Хиди

Стриминговый сервис Netflix объявил о пополнении актёрского состава третьего сезона сериала «Уэнсдей». К проекту присоединилась звезда «Игры престолов» Лина Хиди.

В продолжении шоу также сыграют Эндрю Маккарти («Чёрный список») и Джеймс Лэнс («Тед Лассо»). Кого именно воплотят на экране артисты, пока неизвестно. В Netflix отметили, что они исполнят эпизодические роли.

Съёмки третьего сезона «Уэнсдей» начались в феврале — дата выхода пока неизвестна. В продолжении вновь расскажут историю Уэнсдей Аддамс, ученицы школы «Невермор», которая узнает ещё больше секретов своей семьи. Вместе со звёздами шоу Дженной Ортегой и Эммой Майерс в продолжении также сыграют Ева Грин («Город грехов»), Вайнона Райдер («Очень странные дела»), Крис Сарандон («Собачий полдень»), Ноа Тейлор («Грань будущего») и другие актёры.