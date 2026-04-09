Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В третьем сезоне «Уэнсдей» сыграет звезда «Игры престолов» Лина Хиди

Комментарии

Стриминговый сервис Netflix объявил о пополнении актёрского состава третьего сезона сериала «Уэнсдей». К проекту присоединилась звезда «Игры престолов» Лина Хиди.

В продолжении шоу также сыграют Эндрю Маккарти («Чёрный список») и Джеймс Лэнс («Тед Лассо»). Кого именно воплотят на экране артисты, пока неизвестно. В Netflix отметили, что они исполнят эпизодические роли.

Съёмки третьего сезона «Уэнсдей» начались в феврале — дата выхода пока неизвестна. В продолжении вновь расскажут историю Уэнсдей Аддамс, ученицы школы «Невермор», которая узнает ещё больше секретов своей семьи. Вместе со звёздами шоу Дженной Ортегой и Эммой Майерс в продолжении также сыграют Ева Грин («Город грехов»), Вайнона Райдер («Очень странные дела»), Крис Сарандон («Собачий полдень»), Ноа Тейлор («Грань будущего») и другие актёры.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android