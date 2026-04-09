В Южной Корее раздадут ПК школьникам и студентам из-за кризиса памяти

Издание PC Gamer сообщило, что правительство Южной Кореи нашло способ адаптироваться к массовому кризису оперативной памяти. Гражданам страны буквально будут раздавать полноценные ПК.

Речь идёт о покупке персональных компьютеров и ноутбуков для учащихся из малообеспеченных семей. Министерство образования планирует обеспечить как минимум одним устройством учеников начальной и средней школы, а также студентов. К концу 2025 года власти уже распределили 4,4 млн. компьютеров среди учащихся.

Издание CBS NoCutNews отметило, что на этом борьба с кризисом в Южной Корее не заканчивается. Министерство торговли планирует уделять больше внимания состоянию рынка, чтобы не допустить разрыва в доступе к технологиям у малообеспеченных граждан. Кроме того, власти намерены сделать бесплатной передачу ПКЕ между учреждениями.

