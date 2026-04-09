Трейлер боевика «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом — выход в России 27 августа

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер фильма «Мятеж». Боевик официально выйдет в российском прокате 27 августа.

Сюжет повествует об англичанине Коуле Риде, которого обвинили в убийстве своего начальника. Он решает отомстить и начинает сражаться с бандитами. Боевые действия придётся проводить на судне, которое используют торговцы людьми.

Главную роль исполнил знаменитый артист Джейсон Стэйтем («Убежище»). В фильме также сыграли Аннабелль Уоллис («Люди Икс: Первый класс»), Эдриан Лестер («Послезавтра»), Рамон Тикарам («Пенниуорт») и другие актёры. Режиссёром выступил Жан-Франсуа Рише — автор боевика «Крушение» с Джерардом Батлером.