Выживач Subnautica 2 выйдет на русском языке

Морской выживач Subnautica 2 от студии Unknown Worlds получит русский перевод. Об этом стало известно на странице игры в Steam.

Фото: Valve

Так, в проекте будут русские субтитры и интерфейс. Судя по всему, разработчики решили вновь сделать свою игру доступной для пользователей из разных стран, ведь первая часть 2018 года также в своё время получила локализацию. При этом прошлый проект студии Unknown Worlds под названием Moonbreaker выходил без русского языка.

Subnautica 2 изначально должна была выйти в 2025 году, однако её перенесли на 2026-й, поскольку после тестирования тайтла разработчики обнаружили его слабые места. Релиз самого проекта состоится в раннем доступе, однако точная дата выхода пока неизвестна.