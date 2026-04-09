Трейлер спецэпизода «Карателя» от Marvel — премьера 12 мая

Компания Marvel представила дебютный трейлер фильма «Каратель: Последнее убийство». Полнометражный спецэпизод про знаменитого антигероя выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+ уже 12 мая. К своей роли вернулся актёр Джон Бернтал.

Будущая лента станет отдельным специальным эпизодом в киновселенной Marvel, которая плавно подведёт героя к событиям картины «Человек-паук: Совершенной новый день» после второго сезона «Сорвиголовы». Ранее исполнитель главной роли Джон Бернтал рассказывал, что спецэпизод будет не менее жестоким и серьёзным, чем оригинальный сериал про антигероя от Netflix.

Каратель впервые появился во втором сезоне сериала «Сорвиголова» от Netflix в 2016 году. После этого он получил целых два сезона спин-оффа про Фрэнка Кастла. Герой также вернулся в шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», а уже 31 июля появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».