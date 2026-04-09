Брутальный трейлер фильма «Мортал Комбат 2» — премьера 8 мая

Компания Warner Bros. представила свежий трейлер фильма «Мортал Комбат 2». Продолжение экранизации знаменитого файтинга выйдет в мировом прокате 8 мая.

По сюжету сиквела чемпионы Земного царства вступят в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда.

Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром продолжения выступил Саймон Маккуойд — постановщик первой части.