Сериал «Рустер» со Стивом Кареллом от автора «Клиники» получит второй сезон

Компания HBO объявила, что сериал «Рустер» получит второй сезон. Дата выхода продолжения комедийного шоу пока неизвестна.

Проект решили продлить в связи с высокими рейтингами. Первые четыре серии «Рустера» посмотрело в среднем 5,8 млн. зрителей, сделав сериал самым популярным оригинальным комедийным шоу HBO более чем за 10 лет.

Сюжет сериала посвящён отношениям писателя и его дочери, профессора в колледже. Однажды мужчину уговаривают принять участие в жизни кампуса, и он начинает вести себя в духе персонажа своего же бестселлера — как брутальный и мужественный Рустер.

Главные роли в сериале исполнили Стив Карелл («Офис»), Скотт Макартур («Во все тяжкие»), Джон К. Макгинли («Клиника»), София Мэйси («Бесстыжие») и другие актёры. Шоураннером выступил Билл Лоуренс, создатель знаменитых шоу «Клиника» и «Тед Лассо».