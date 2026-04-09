NASA показало фото Земли в виде полумесяца с «Артемиды-2»

Агентство NASA продолжает публиковать снимки, сделанные в ходе космической миссии «Артемида-2». В этот раз астронавты вновь зафиксировали планету Земля с разных ракурсов.

Фото: NASA

Фотографии сделаны 6 апреля — спустя четыре дня после запуска космического корабля «Орион». Во время полёта вокруг Луны команда смогла запечатлеть Землю в виде полумесяца.

Новые виды нашей родной планеты. Когда «Артемида-2» облетала Луну 6 апреля, экипаж запечатлел эти снимки серповидной Земли с расстояния в сотни тысяч миль.

Запуск миссии «Артемида-2» состоялся 2 апреля во Флориде. Экипаж совершит полный облёт Луны. Команда космической экспедиции вернётся домой 12 апреля. Миссия стала первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года. До этого NASA публиковала различные фотографии, сделанные в космосе, — астронавтам удалось запечатлеть Землю, Луну и Млечный Путь на снимках.

Другие фотографии с «Артемиды-2»:
Фото
«Небо, полное звёзд». NASA показало фото Млечного пути и Луны с «Артемиды-2»
