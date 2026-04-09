The MongolZ обыграла PARIVISION в четвертьфинале PGL Bucharest 2026 в CS 2

The MongolZ вышла в полуфинал PGL Bucharest 2026, одолев PARIVISION со счётом 2:1 — 6:13 на Dust2, 13:8 на Mirage, 13:9 на Ancient.

Команда Джами Jame Али доминировала на Dust2: уверенная игра в атаке обеспечила PARIVISION первую половину со счётом 8:4 и итоговые 13:6. Однако на Mirage многочисленные килы Содбаяра Techno Мунхболда и серия раундов от AWP Усухбаяра 910 Банзрагча позволили монголам сравнять счёт в серии.

Решающая карта Ancient сложилась для The MongolZ критически: к перерыву PARIVISION вела 9:3. Тем не менее в атаке монголы выдали серию из 10 побед подряд — PARIVISION не взяла ни одного раунда на CT-стороне, допустив несколько грубых ошибок, в том числе упустив преимущество в ситуациях 4v2 и 1v2.

В полуфинале, который начнётся 10 апреля в 20:00 мск, The MongolZ встретится с FUT. В параллельном полуфинале в 17:00 сыграют Astralis и 3DMAX. PARIVISION завершила турнир на 5-8-м месте и заработала $ 62 500.