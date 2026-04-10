Создатель «Пацанов» хочет, чтобы зрители черпали надежду в пятом сезоне сериала

В недавнем интервью создатель «Пацанов» Эрик Крипке рассказал, что хотел бы видеть, как люди черпают надежду в пятом сезоне шоу. По его словам, сериал хоть и жестокий, и показывает много бесчеловечных вещей, он может в том числе рассказывать о светлом завтра.

Крипке отметил, что «Пацаны» в том числе вызывают смех, который люди могут использовать, чтобы бороться с жизненными проблемами.

Плюнув в лицо всем этим абсурдным вещам и посмеявшись над ними, мы используем смех как мощный инструмент, чтобы проблема, возможно, показалась чуть более управляемой.

Первые две серии финального сезона уже доступны, третья выйдет 15 апреля, а финал мы увидим 20 мая.