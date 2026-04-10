Появился первый постер в честь 20-летия фильма «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо

Появился первый постер в честь 20-летия фильма «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо
В этом году легендарному фильму Гильермо дель Торо «Лабиринт фавна» исполняется 20 лет. В честь этого картина получила юбилейный постер. Более того, её перевыпустят 9 октября, но где именно картину будут вновь показывать, не уточнили.

Фото: Warner Bros. Pictures

Действие происходит в Испании летом 1944 года, в период деятельности франкистов, спустя пять лет после Гражданской войны. Главная героиня — 10-летняя Офелия — переезжает со своей беременной матерью Кармен в военный лагерь к отчиму. Девочка, увлечённая волшебными сказками, обнаруживает неподалёку от дома старинный заброшенный лабиринт. Ночью к ней прилетает фея и уводит её в центр лабиринта, где она встречает фавна — древнее магическое существо.

Главные роли исполнили Ивана Бакеро, Сержи Лопес, Марибель Верду, Даг Джонс и Ариадна Хиль.

