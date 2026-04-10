«Дедушка для супергероев»: Роберт Паттинсон — о Бэтмене
Роберт Паттинсон в очередной раз поговорил про Бэтмена. Уже ни для кого не секрет, что Тёмный рыцарь — любимый супергерой актёра, и дело даже не в том, что он его играет.
По словам звезды «Сумерек», Бэтмен по сути считается дедушкой для всех героев, который отражает важные и актуальные ценности.
Бэтмен — дедушка супергероев, он самый актуальный и важный. Он связывает людей, связывает с детьми, связывает со взрослыми, а также оставляет наследие в виде фильмов.
Сценарий к фильму «Бэтмен 2» был готов в конце июня 2025 года. Премьера картины режиссёра Мэтта Ривза состоится 1 октября 2027 года, а Тёмного рыцаря вновь сыграл Паттинсон.
