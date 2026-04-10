Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Дедушка для супергероев»: Роберт Паттинсон — о Бэтмене

«Дедушка для супергероев»: Роберт Паттинсон — о Бэтмене
Комментарии

Роберт Паттинсон в очередной раз поговорил про Бэтмена. Уже ни для кого не секрет, что Тёмный рыцарь — любимый супергерой актёра, и дело даже не в том, что он его играет.

По словам звезды «Сумерек», Бэтмен по сути считается дедушкой для всех героев, который отражает важные и актуальные ценности.

Бэтмен — дедушка супергероев, он самый актуальный и важный. Он связывает людей, связывает с детьми, связывает со взрослыми, а также оставляет наследие в виде фильмов.

Сценарий к фильму «Бэтмен 2» был готов в конце июня 2025 года. Премьера картины режиссёра Мэтта Ривза состоится 1 октября 2027 года, а Тёмного рыцаря вновь сыграл Паттинсон.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android