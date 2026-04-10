Звезда «Рима» Керри Кондон сыграет с Майей Хоук в сериале по роману «Бог леса»

По данным Deadline, звезда «Рима» Керри Кондон исполнит роль в сериале по роману «Бог леса» вместе со звездой «Очень странных дел» Майей Хоук.

Исполнительные продюсеры и со-шоураннеры Лиз Ханна и Лиз Мур адаптируют бестселлер последней. «Бог леса» — это многопоколенческий драматический сериал, действие которого происходит в Адирондакских горах. Сериал рассказывает о мрачных тайнах семьи Ван Лаар, классовых противоречиях и загадках, связанных с исчезновением 13-летней Барбары Ван Лаар из летнего лагеря, где она отдыхала вместе с семьёй.

Созданием сериала займётся Sony Pictures Television. Дату выхода пока не называют.

